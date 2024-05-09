Си назвал отношения Венгрии с Китаем хорошим примером для Европы

Лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает Венгрию как модель того, как могут выглядеть отношения Европейского Союза с его страной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Глава Китая сейчас находится с визитом в Будапеште. Он уже провел встречу с венгерским президентом Тамашем Шуйоком.

Ожидается, что во время встречи с премьер-министром Виктором Орбаном Си объявит о более чем десятке соглашений, охватывающих железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты.

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Китайский лидер призывает Европу сотрудничать с ним для преодоления торговой напряженности, которая угрожает подорвать глобальное экономическое восстановление, поддерживая Венгрию как члена Европейского Союза, с которым Пекину удалось создать "прочные, плодотворные и динамичные" отношения.

"Наши две страны должны возглавить региональное сотрудничество и придерживаться правильного направления отношений между Китаем и Европой", – отметил Си в колонке, которую опубликовала венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet.

Напомним, в конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершил государственный визит в Сербию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Венгрия планирует подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время трехдневного визита президента Си Цзиньпина.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что Си может поехать в южный город Печ, чтобы объявить об инвестициях китайского автопроизводителя Great Wall Motor.