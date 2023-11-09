Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов для разминирования

В Украине открылся центр обслуживания беспилотных швейцарских машин для разминирования от компании Global Clearance Solutions.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила сама компания, а также портал Милитарный.

Центр будет работать в Киеве для того, чтобы консультировать украинских специалистов и помогать с обслуживанием и ремонтом разминирующих машин GCS-200 и GCS-100, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом "Нибулон".

Источник: сайт GCS

Мастерская может принимать одновременно несколько машин. До этого ремонт проводился специалистом компании с помощью мобильной мастерской.

Источник: сайт GCS

За день одна GCS-200, управляемая дистанционно, может очистить от взрывоопасных предметов площадь размером с футбольное поле.

"Нибулон" получил первую такую платформу в начале октября, всего для предприятия заказали четыре такие машины.

Заказ финансируют Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкий государственный банк развития (KFW DEG).

Кроме того, сообщалось о передаче двух машин от Канады, которые были переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Руководство GCS заявило о намерениях в течение года поставить в Украину около 20 машин для разминирования.

Напомним, Норвегия в октябре анонсировала предоставление еще около 17 млн евро на разминирование в Украине территорий, где велись боевые действия.