СМИ: Словакия озадачена активностью венгерских шпионов на своей территории

Несмотря на публичную близость позиций нового словацкого правительства во главе с Робертом Фицо и венгерского премьера Виктора Орбана, в Братиславе обеспокоены активизацией шпионской деятельности Венгрии под дипломатическим прикрытием.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно порталу журналистских расследований в Восточной Европе VSquare.

Словацкий чиновник на условиях анонимности рассказал VSquare, что Венгрия направляет в Братиславу офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, что необычно для союзников по ЕС и НАТО.

Некоторые из этих шпионов занимают высокие должности как в венгерском посольстве, так и в других венгерских госучреждениях в Братиславе, добавил источник. В то же время высылать таких "дипломатов" Словакия не хочет, чтобы не портить отношения с Будапештом.

"Это настолько необычно для союзников, что мы просто не знаем, что с этим делать. Нам нужно иметь хорошие отношения с Венгрией, поэтому мы не можем поступить так же, как с Россией", – сказал собеседник VSquare.

Он также указал на обеспокоенность Братиславы недавней тайной встречей послов Венгрии и России – последний до этого вообще не общался с дипломатом страны ЕС – и ролью венгерской общины в Словакии в распространении пророссийской дезинформации.

Роберта Фицо, который в прошлом месяце вернулся на пост премьер-министра Словакии и пообещал сделать ее внешнюю политику более "суверенной", называли "словацким Орбаном" из-за сходства риторики – в том числе и в отношении войны против Украины.

На октябрьском саммите ЕС Орбан заявил, что не видит причин, почему Венгрия должна направлять деньги своих налогоплательщиков на поддержку Украины. Похожую позицию занял и Фицо, который назвал Украину "коррумпированной" и потребовал каких-то гарантий.

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