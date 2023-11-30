Из-за Лаврова встречу ОБСЕ в Скопье проигнорировали министры половины стран НАТО

Заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое началось в столице Северной Македонии Скопье, из-за присутствия Сергея Лаврова проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического Альянса.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.

Процесс бойкота встречи ОБСЕ из-за участия российского министра иностранных дел запустил демарш Дмитрия Кулебы. Публично его поддержали государства Балтии и Польша, которые вместе участвовали во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"По данным "ЕвроПравды", 13 из 31 государства-члена НАТО отказались от поездки в Скопье и не сели на чартер, перевозивший министров с одной встречи на другую", – говорится в материале.

Но даже те министры, которые приехали в Скопье, после совместного ужина, на котором Лаврова не было, решили не идти на само заседание и оставили выступать вместо себя заместителей, помощников или просто послов.

Это в частности госсекретарь Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который поручил выступление литовскому дипломату, послу Расе Остраускайте. Не появились на событии также глава МИД Британии, Канады, Италии, Польши, Бельгии и др.

Кроме того, во время выступления Лаврова на заседании Украина и представители еще нескольких стран показательно вышли из зала. Глава российского МИД отреагировал на это нервным "Leave me alone!", то есть "оставьте меня в покое!"

В то же время отдельно с Лавровым ожидаемо встретились венгерский министр Петер Сийярто, который призвал прекратить поставлять Украине оружие, а также глава МИД Австрии Шалленберг, который провел встречу по просьбе ОБСЕ и призвал "не бояться диалога".

Детали читайте в статье: ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.