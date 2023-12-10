The Guardian: Союзники Орбана будут продвигать в США остановку помощи Украине 

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Об этом стало известно изданию The Guardian, пишет "Европейская правда".

Мартон Угрошди, заместитель госсекретаря политического офиса премьер-министра Венгрии, и Аттила Демко, ведущий ученый, который поддерживает Орбана, вместе с членами посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

Первый день будет включать панельные речи о войне в Украине, а также такие темы, как трансатлантические культурные войны. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать такие гости, как Келли Карри, бывшая посол при тогдашнем президенте Дональде Трампе, и Магор Эрньеи, международный директор Центра фундаментальных прав.

Согласно источнику среди республиканцев, некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к переговорам за закрытыми дверями на следующий день.

Встреча состоится на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне относительно будущего Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без действий Конгресса деньги на закупку дополнительного оружия и оборудования для Киева закончатся до конца года.

Дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, сообщил: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС".

Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" – коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот аналитический центр также выступал резко против помощи США Украине.

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