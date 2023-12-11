В ЕС говорят, что Украина – в первой четверти марафона борьбы с коррупцией, но "натренирована"

Украине как государству-кандидату на вступление в Евросоюз надо трезво воспринимать объем задач в вопросе противодействия коррупции.

Об этом рассказали представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС на телемосте Киев-Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС", который организовала антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI).

В ЕС подчеркнули, что помогают Украине построить антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества", и сохранение этих требований свидетельствует, что процесс далек от завершения.

"Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Порой может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет – это 42 километра, и вам надо думать на перспективу", – пояснил во время дискуссии Асьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, занимающегося верховенством права, в представительстве ЕС в Украине.

"В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах", – добавил он, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

В то же время европейский дипломат подчеркнул, что подготовительная работа проведена украинской стороной качественно, что позволяет в дальнейшем делать работу быстрее.

"Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужны также тренировки. Поэтому в последние годы много ваших усилий пошли на "тренировку", то есть приготовление, вы создали институты", – пояснил он.

Представитель Еврокомиссии Вольфганг Нозар (DG NEAR), который включался через телемост из Брюсселя, добавил, что решение и конкретные действия остаются за Киевом. "Мы можем помогать советами, но реальная работа – за Украиной", – пояснил он.

"Европейская правда" также подготовила короткий видеообзор этого события.