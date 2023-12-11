Шольц требует, чтобы саммит ЕС сделал четкое послание Путину

За несколько дней до саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех западных союзников четко взять на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине в ее защите от России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Важно, чтобы, особенно в этой ситуации, мы вместе в Европе и далеко за ее пределами дали сигнал Украине, что она может рассчитывать на нашу помощь", – сказал он в Берлине на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который уходит в отставку.

Он подчеркнул, что это также будет важным сигналом для президента России Владимира Путина.

Теперь мы знаем, что война затянется надолго, сказал Шольц. "Именно поэтому важно также сформулировать долгосрочную перспективу, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется – и в той мере, в какой это потребуется", – заявил он.

Шольц отметил, что Путин рассчитывает на уменьшение солидарности с Украиной.

"Это было бы важным посланием, если бы мы сказали ему: "Не рассчитывайте на это, мы готовы делать то, что необходимо, до тех пор, пока это будет необходимо", – пояснил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Недавно министр обороны Германии отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.