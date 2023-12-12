Финляндия откроет два пункта пропуска на границе с РФ

Правительство Финляндии приняло решение открыть с 14 декабря по 14 января два пункта пропуска на границе с РФ – Ваалимаа и Нийрала.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо на брифинге, посвященном ограничениям на восточной границе, сообщает Yle.

По его словам, правительство может быстро принять новое решение, если ситуация с наплывом нелегалов восстановится после открытия границы.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что хотя новое решение действует до 14 января 2024 года, власти внимательно следят за событиями на границе с РФ, поэтому КПП могут снова быстро закрыть.

Представитель Пограничной службы Микко Лехмус рассказал, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex помогает пограничникам Финляндии в патрулировании границы.

Объясняя, почему власти открыли именно эти два пункта, он заявил, что тем самым люди, которые живут по обе стороны границы, смогут посещать своих родственников, в то же время эти КПП больше всего подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

По финскому законодательству, решение о границе должны объявляться минимум за сутки до изменений, поэтому его объявили во вторник.

Напомним, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала содействовать прибытию на финскую границу искателей убежища (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Последние две недели финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.