В ЕСПЧ начались слушания по делу Украины против РФ о нарушениях прав человека в Крыму

Утром 13 декабря в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начались слушания по делу, в котором Украина обвиняет РФ в системных нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в объявлении суда.

Большая палата начала слушания в 9:45 по местному времени. Данное межгосударственное дело основывается на заявках, поданных в марте 2014, августе 2015 и августе 2018 года.

Украина настаивает, что Россия с 27 февраля 2014 года имеет так называемый эффективный контроль на территории полуострова, и с тех пор осуществляет административную практику нарушений прав человека, в частности права на жизнь, недопущения бесчеловечного обращения и пыток, права на свободу и безопасность, права на справедливый суд, права на уважение частной жизни и свободу вероисповедания, права на образование, права на свободу передвижения.

В деле говорится также о практике перевозки заключенных граждан Украины на территорию РФ и преследования по политическим мотивам.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Поэтому на слушаниях 13 декабря наверняка не будет российской стороны, свои аргументы в дебатах представит только Украина, а позицию РФ суд изучит на основе публичных заявлений Москвы.

Подробнее о цели Украины в этом деле читайте в интервью уполномоченной Минюста по делам ЕСПЧ.

По ее словам, Россия продолжает пристально следить за делами в ЕСПЧ, которые ее касаются, хотя публично декларирует обратное.