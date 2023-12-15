Мишель уверен в финансировании Украины вопреки вето Венгрии: есть инструменты

Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Украину видеть позитивный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке несмотря на то, что венгерский лидер Виктор Орбан заблокировал єто решение в ночь на пятницу.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, Мишель заявил в комментарии после завершения встречи лидеров ЕС, которая продолжалась до глубокой ночи.

Президент Евросовета утверждает, что ставил целью собрать голоса всех 27 членов ЄС. "Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех кроме одного голоса", – заявил он. Как сообщала ЕвроПравда, из-за отказа Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Впрочем, Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", – заявил он.

Мишель отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине. "У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал политик.

Как сообщала ЕвроПравда саммит ЕС поддержал открытие переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также согласовал 12-й пакет санкций против РФ.

Однако впоследствии у Орбана предупредили о необходимости еще 70 раз преодолевать венгерское вето для вступления Украины в ЕС.