Когда Украина получит 50 млрд евро от ЕС: главное из решения саммита

Саммит Евросоюза принес Украине безусловную победу, к тому же неожиданную.

В ЕС уже были готовы идти на уступки Венгрии, но этого не понадобилось: после закрытого разговора с канцлером Германии Шольцом и президентом Франции Макроном и после недолгой дискуссии в зале заседаний венгерский премьер Виктор Орбан вдруг отказался от своих угроз. Он сознательно позволил коллегам обойти венгерское вето и фактически дал согласие на начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Подробнее об этом, а также о судьбе 50 млрд евро от ЕС для Украины – в статье "Европейской правды" Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.

Мы уже подробно рассказывали – в видеоблоге и в новости – о том, как Орбан просто вышел из зала во время голосования по расширению ЕС (то есть и о начале переговоров с Украиной). Как утверждают, ему при всех предложил "выйти попить кофе" и не мешать другим голосовать Олаф Шольц, и венгр сразу согласился, словно этот сценарий был согласован заранее.

В целом механизм "неголосования", когда одна или несколько стран сознательно воздерживаются, чтобы не поддерживать решение, но и не применять вето, является неединичной историей в ЕС. Да и сама Венгрия, как говорят, поступала так в последнее время, во время санкционных голосований. Но такой ситуации, когда лидеру страны фактически указывают на дверь на саммите, чтобы он не ветировал неприемлемое для себя решение, не помнят даже старожилы.

Для Орбана этот шаг был безусловно унизительным.

Так что заставило Орбана предать свои первоначальные намерения и дать молчаливое согласие на вступительные переговоры Украины?

Об этом доподлинно неизвестно.

Напомним, на рабочий завтрак перед саммитом лидера Венгрии пригласили четыре самых влиятельных руководителя в ЕС: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также два сопредседателя Евросоюза – Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Учитывая то, что никаких рациональных аргументов против старта переговоров у него не было (а ложь о "невыполненных задачах" сразу опровергла Еврокомиссия), то Орбан, по сути, просто проиграл эту переговорную битву. А в ЕС это имеет значение, и даже Венгрия, ветируя решение, всегда ищет для этого какой-то фундамент и аргументы, которых здесь просто не существует.

Решение ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой – крайне важный политический шаг.

Еще более важно то, что его приняли в первоначальном виде, без каких-либо уступок по сравнению с тем, что предлагала Еврокомиссия.

Так, Еврокомиссия теперь сможет начать техническую подготовку к переговорам уже сейчас, в декабре. А в марте-2024, согласно только что принятому решению саммита, мы ждем проведения так называемой "межправительственной конференции" – органа, который утвердит переговорную рамку и примет ряд других технических решений. И это – скорость, которой еще не было ни для одного государства-кандидата за всю историю расширения Евросоюза.

Напоследок стоит добавить: собеседники в Брюсселе утверждают с уверенностью, что голосование за Украину не было "платой" Орбана за разблокирование для Венгрии еврофондов на 10 млрд евро.

Между тем о деньгах стоит поговорить отдельно. После того как вопрос о вступительных переговорах с Украиной решился, саммит перешел к деньгам.

И вот тут уже договориться оказалось сложнее.

Разговор продолжался до глубокой ночи – лидеры начали расходиться лишь в три часа утра и без того результата, к которому стремились. Орбан ветировал большой пакет финансовых решений, частью которого была финансовая помощь Украине.

Речь идет о программе Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро на четыре года, которая имеет целью покрыть дефицит бюджета и помочь Украине находить средства на финансирование ВСУ. Поэтому утверждение этого финансирования очень нужно.

На этот раз венгерское вето – неприятное, но для Украины оно не будет слишком болезненным. Более того, это вето Орбана, скорее всего, будет преодолено уже в начале января.

Вместе с тем, Венгрия сохраняет возможность ставить палки в колеса чуть ли не ежедневно. У Орбана уже посчитали, что смогут остановить Украину еще 75 раз, если будет необходимость. И Киеву это надо осознавать.

На практике это означает, что как бы ни было противно и обидно, но с Орбаном придется договариваться.

Подробнее – в материале "Европейской правды" Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.