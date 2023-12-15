Новый глава МИД Польши поговорил с Сийярто об Украине

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу провел разговор с венгерским визави Петером Сийярто, в котором в частности упомянул и об Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил польский МИД.

Сикорский, как говорится в сообщении, приветствовал "позитивный подход" венгерских властей к началу переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и подчеркнул, что поддержка Киева является приоритетом для Польши.

"В интересах Польши, чтобы Путин не завоевал Украину", – цитирует ведомство главу польской дипломатии.

Сийярто на это заявил, что Венгрия полностью поддерживает право Украины на суверенитет и территориальную целостность, и "тем не менее" обратил внимание на положение венгерского меньшинства в Украине и сосредоточился на проблемах массовой миграции в Европу.

Отметим, что в сообщении главы МИД Венгрии о разговоре нет ни одного упоминания об Украине.

Радослав Сикорский, который возглавил внешнеполитическое ведомство в правительстве Дональда Туска, ранее на этой неделе, в первый день работы на своей должности, провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, правительство Туска в среду приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

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