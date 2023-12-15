В ЕС согласовали реформу регулирования СМИ, включая защиту журналистов от слежки

Представители ключевых институтов Европейского Союза в пятницу объявили о политическом согласии относительно Европейского акта о свободе СМИ (European Media Freedom Act) – нового закона, призванного способствовать свободе и разнообразию в секторе медиа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Проект акта ЕС предусматривает меры для предотвращения слежки за журналистами, включая фрилансеров, только за выполнение ими своей работы – среди прочего, с применением шпионского программного обеспечения.

Исключения касаются ситуаций, когда журналисты фигурируют в тяжких преступлениях, таких как терроризм или убийство. Кроме того, даже в этом случае нужно будет разрешение судьи или независимого органа, а журналисты, за которыми следили, будут иметь право обжаловать это в суде.

До последнего момента политики ЕС не могли прийти к согласию по вопросу защиты журналистов от слежки, поскольку государства-члены настаивали на закреплении "соображений национальной безопасности" среди оснований для такого шага.

Среди других новаций акта – создание Европейского совета по медиа-услугам, нового органа с участием национальных медиа-регуляторов для обеспечения последовательного применения закона. Он заменит действующую Европейскую группу регуляторов аудиовизуальных медиа-услуг.

Также там содержится обязательство государствам-членам создать национальные базы данных о владельцах СМИ; а также разрешение независимым СМИ в ЕС требовать от онлайн-платформ не модерировать свой контент в течение 24 часов.

В прошлом году в Украине вступил в силу новый закон "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

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