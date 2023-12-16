Албания вернула Северной Македонии похищенные десятилетие тому назад иконы

Министерство культуры Албании в пятницу сообщило о возвращении соседней Северной Македонии 20 икон, похищенных десять лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Церемония передачи икон состоялась в Национальном историческом музее в албанской столице Тиране. На ней присутствовали премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский и глава местной православной церкви архиепископ Стефан.

После церемонии иконы прибыли в Национальный музей в Скопье, где их распаковали и ненадолго показали общественности. Они будут храниться в специальной камере до 45 дней, чтобы избежать повреждения от перепадов атмосферного давления, после чего специалисты начнут их реставрацию.

Подробностей о том, какие именно иконы передали, не разглашали.

Министр культуры Албании Эльва Маргарити заявила, что процесс передачи икон сопровождался "значительным межведомственным и международным сотрудничеством" и продемонстрировал приверженность Албании "борьбе с незаконным оборотом объектов культурного наследия".

История тянется с 2013 года, когда албанские власти конфисковали более 1000 похищенных религиозных и светских произведений искусства, созданных между XV и серединой XX века, и арестовали двух мужчин, подозреваемых в планах продать их за границу.

Северомакедонские эксперты опознали иконы, когда албанские телеканалы показали, как премьер-министр Албании Эди Рама осматривает их. Скопье официально обратилось с просьбой об их возвращении в 2018 году.

В конце концов, в 2022 году правительства двух стран подписали соглашение о возвращении культурных ценностей во время первого совместного заседания своих правительств.

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