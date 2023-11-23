В Сеуле заявили, что КНДР получила помощь России для запуска спутника-шпиона

В Южной Корее утверждают, что Северная Корея получила помощь от России для успешного запуска разведывательного спутника на этой неделе.

Об этом заявил Ю Санг-Бам, член правящей южнокорейской Партии власти народа, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Запуск спутника-шпиона во вторник стал третьей попыткой Северной Кореи после двух неудачных запусков и первой после поездки ее лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре. Во время того визита президент РФ Владимир Путин пообещал помочь Пхеньяну в создании спутников.

После переговоров между лидерами Северная Корея прислала данные о ракетах-носителях, которые использовали во время двух предыдущих запусков спутников, а Россия предложила свой анализ этих данных, сказал Ю Санг-Бам.

"Относительно успеха третьего запуска, Национальная разведывательная служба оценила, что была помощь со стороны России", – сказал Ю журналистам, ссылаясь на публично заявленное обещание Путина помочь КНДР с ракетой-носителем, а также на обмен данными между Пхеньяном и Москвой.

Другой член комитета Юн Кун-Юн заявил, что запуск был успешным, поскольку спутник вышел на орбиту, и что Северная Корея может запустить больше спутников и провести ядерное испытание в следующем году.

Последний запуск вызвал осуждение со стороны США и других западных стран, а Южная Корея приостановила действие части военного пакта с КНДР, заключенного в 2018 году.

Россия и Северная Корея отрицают торговлю оружием, но пообещали интенсифицировать военное сотрудничество.