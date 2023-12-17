Польский чиновник хочет на 20 лет закрыть агрорынок для Украины после ее вступления в ЕС

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который прошел в польский Сейм по списку "Гражданской коалиции" премьера Дональда Туска, заявил, что нужно закрыть агрорынок для Украины на 20 лет после ее вступления в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью RMF FM.

По словам чиновника, который обещает, что на следующей неделе премьер Туск официально утвердит его заместителем министра, Польша должна защитить свои интересы в связи со вступлением Украины в Евросоюз.

Чиновник сказал, что в украинском сельском хозяйстве доминируют 95 фермерских хозяйств, добавив, что это холдинги, в чьих руках находится половина сельскохозяйственных земель в Украине.

"Поэтому нам нужно защитить свои интересы, например, как это сделала Германия, когда Польша вступила в ЕС – тогда рынок труда для поляков был заморожен на 8 лет. Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственная продукция из Украины – сырая и переработанная – не должна попадать в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС", – отметил Колодзейчак.

Напомним, что чиновник возглавлял протесты против импорта украинского зерна во главе с движением "Агроуния". Уже пройдя в польский Сейм, он поддержал протесты на границе с Украиной и бывает в Медыке, где протестуют фермеры из организации "Обманутое село".

По его словам, отсутствие регулирования между Польшей и Украиной "приводит к драме в польском селе". Он также заявлял, что предыдущая власть от партии "ПиС" позволила "нелегальный и неконтролируемый импорт" зерна из Украины.

Ранее сообщалось, что Люблинский окружной суд накануне разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который до того заблокировал глава гмины.