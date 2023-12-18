Латвия увеличит объемы подготовки украинских военных

Латвия готова увеличить количество тренировок украинских военных до конца 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом шла речь во время встречи в Киеве делегаций министерств обороны двух стран под председательством министров Рустема Умерова и Андриса Спрудса, сообщает украинское ведомство.

После того как объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза, до конца года Рига подготовит еще более 1500 военных ВСУ, заявил начальник управления доктрин и индивидуальной подготовки главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Николай Губень.

По его словам, при содействии Латвии с июля 2022 года удалось подготовить около 350 украинских военнослужащих по нескольким направлениям подготовки.

Он пояснил, что эти тренировки существенно повышают качество подготовки личного состава, тогда как украинская сторона предлагает учесть полученный ее военными боевой опыт в дальнейшем процессе подготовки.

"Предлагается в 2024 году при участии Латвии провести подготовку ориентировочно 96 командиров отделений и 360 боевых медиков", – заявил Губень.

Отмечается, что Латвия тренирует украинских военных по таким направлениям, как базовая общевойсковая подготовка, подготовка лидера "офицер – сержант", сапер, стрелок и другие.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс обсудил с украинским визави Рустемом Умеровым создание "коалиции дронов" в поддержку Украины.

Перед этим президенты стран Балтии обсудили вопросы регионального сотрудничества, а также помощь Украине.