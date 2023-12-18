Путин упростил раздачу паспортов жителям Молдовы - Кишинев говорит, ищет "пушечное мясо"

Молдавский премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Молдовы, а также Беларуси и Казахстана.

Об этом Речан сказал в эфире телеканала TV8 в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Премьер Молдовы сказал, что рассматривает указ Путина как "попытку набрать "пушечное мясо" для этой жестокой и непонятной войны, начатой Россией в соседней стране Украине".

"Хочу попросить граждан не прибегать к этому", – добавил он.

По словам Речана, сейчас в России находятся от 150 до 200 тысяч молдаван.

Согласно подписанному Путиным указу, жители Молдовы, Беларуси и Казахстана для получения гражданства РФ больше не должны доказывать постоянное проживание в стране – достаточно лишь иметь вид на жительство, а также сдавать экзамен на знание истории России и основ государственности.

Напомним, в начале месяца в Молдове вызвали на допрос лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, которого перед этим лишили гражданства.