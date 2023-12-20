Совет Украина-НАТО проведет первое заседание с участием командующих вооруженными силами 

17-18 января в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО – Военного комитета, в рамках которого запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета, будет председательствовать на заседании, в котором примут участие высшие военные чиновники государств Альянса и их коллега из Швеции.

К ним присоединятся генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе, и генерал Филипп Лавинь, верховный главнокомандующий сил НАТО по вопросам трансформации.

В первый день встречи военные топ-чиновники государств Альнса впервые встретятся в формате Совета Украина-НАТО, говорится в сообщении. Из этого следует, что на встрече – или лично, или через видеосвязь – может присутствовать главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

"Они обсудят агрессивную войну России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса", – заявили в пресс-службе.

Напомним, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в прошлом приглашали присоединиться к обсуждениям Военного комитета НАТО. В мае этого года он не присоединился к встрече даже по видеосвязи из-за сложной оперативной ситуации на поле боя.