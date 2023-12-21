В Литве представят реформу призыва в армию
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в четверг представит в Сейме реформу призыва в Вооруженные силы страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Согласно новой модели, призывной возраст будет установлен на уровне 18-21 года, вместо нынешних 18-23 лет. Обучение в высших учебных заведениях не будет рассматриваться как причина для отсрочки от военной службы.
Студенты высших учебных заведений будут обязаны проходить службу либо на курсах подготовки младших командиров, либо в составе Добровольческих сил национальной обороны, совмещая ее с учебой.
Они также могут приостановить обучение и проходить военную службу в обычном режиме.
Реформа также предусматривает сокращение срока службы с девяти до шести месяцев для некоторых призывников.
Изменения направлены и на предоставление возможности тем, кто хочет служить, но по состоянию здоровья не может проходить срочную военную службу. Они должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять министр обороны.
Кроме того, предлагают увеличить продолжительность альтернативной службы с 10 до 12 месяцев.
Добровольцы смогут служить в возрасте от 18 до 38 лет, как и раньше.
По оценкам армии, ежегодно до 7 тысяч юношей заканчивают школу в Литве и пригодны к службе.
О планах реформирования призыва в Литве было объявлено в феврале этого года.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.