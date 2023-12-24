В Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы встретить Рождество не одному
24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.
Парень отбывал наказание за мелкие преступления (какие именно, не уточняется) под домашним арестом в доме, где живет сам.
Не уведомив ни пенитенциарные органы или своего адвоката, Марио самостоятельно пришел в тюрьму в коммуне Кассино и попросил, чтобы его арестовали.
"Я сам, предпочитаю провести Рождество здесь", – цитирует газета слова парня.
Надзиратели тюрьмы, как пишет Corriere della Sera, были озадачены и вызвали карабинеров. Парня задержали и отвезли обратно во Фрозиноне.
Объяснения Марио карабинеров не удовлетворили, поэтому его вернули под домашнее заключение. Но они заверили, что сообщат о ситуации следственному судье, чтобы он смог повторить просьбу в установленном законом порядке.
Кроме того, парню придется предстать перед судом за уклонение от домашнего ареста в порядке упрощенного производства.
Напомним, в 2021 году испанский банк Santander на Рождество ошибочно отправил на счета десятков тысяч клиентов в Британии 130 миллионов фунтов стерлингов.