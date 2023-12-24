В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Полиция города Жилина на севере Словакии в субботу арестовала мужчину, который предупредил экстренные службы, что якобы хочет повторить смертельную стрельбу в Карловом университете в Праге ранее на этой неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.
Утверждается, что 64-летний задержанный сообщил на линию экстренного вызова, что "сделает то, что произошло в Праге".
"После получения сообщения мы немедленно начали проверку, в результате которой задержали подозреваемого", – сказала пресс-секретарь Жилинской областной полиции Зузана Шефчикова.
Следователь Жилинского районного управления полиции возбудил уголовное дело по факту распространения ложного сообщения.
"Мы интенсивно работаем над делом, которое требует максимальной концентрации и тщательного расследования", – заверила Шефчикова.
Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.
Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.
Власти считают, что стрелок причастен еще к нескольким убийствам, включая расправу над собственным отцом и убийство двух человек в пригороде Праги.
Мотивы стрелка полиция не сообщает, при этом отрицая его возможную связь с террористическими группировками.