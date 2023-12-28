Умер экс-президент Еврокомиссии, архитектор объединенной Европы Жак Делор

Жак Делор, который возглавлял Европейскую комиссию с 1985 по 1995 год и считается одним из важнейших архитекторов европейского внутреннего рынка и единой валюты, умер в среду в возрасте 98 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ключевая фигура в восстановлении стремления к объединенной Европе после Второй мировой войны, Делор наиболее известен как руководитель работы по Единому европейскому акту 1987 года, который определил курс Европы на экономическую интеграцию без границ, и Маастрихтского договора 1993 года, который создал Европейский Союз и проложил путь странам к присоединению к евро.

Пожалуй, наиболее важным в формировании концепции объединенной европейской демократии является то, что Маастрихтский договор также создал понятие граждан ЕС, участвующих в выборах в Европейский Парламент.

Институт Жака Делора заявил, что его имя связано со многими наиболее фундаментальными структурами европейского проекта: в дополнение к единому рынку и евро, это Шенгенская зона безвизовых путешествий, расширение, студенческие обмены Erasmus и фонды сплоченности для содействия развитию в бедных странах.

"Государственный деятель французской судьбы. Неисчерпаемый мастер нашей Европы. Борец за человеческую справедливость. Жак Делор был всем этим. Его преданность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я отдаю дань его работе и его памяти и разделяю боль его близких", – говорится в заявлении французского президента Эмманюэля Макрона.

Его нынешняя преемница на посту президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Делора "визионером, который сделал нашу Европу сильнее".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель добавил: "Жак Делор возглавил трансформацию Европейского экономического сообщества в настоящий Союз, основанный на гуманистических ценностях и поддержанный единым рынком и единой валютой, евро. Он был страстным и конкретным защитником этого до своих последних дней. Великий француз и великий европеец, он вошел в историю как один из строителей нашей Европы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину вступления в силу Маастрихтского договора заявил, что Европейский Союз должен расшириться на весь европейский континент.