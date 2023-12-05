ЕС готовится запретить утилизацию нераспроданной одежды
Европарламент и страны-члены предварительно достигли согласия относительно будущего запрета на утилизацию новой одежды, которая осталась нераспроданной.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
Во вторник Европарламент и страны-члены ЕС объявили о достижении согласия относительно запрета выбрасывать непроданную новую одежду и обувь. Для крупного бизнеса эта норма должна вступить в силу через два года после принятия закона.
Соответствующую идею Еврокомиссия предложила еще в 2022 году.
Также производителей хотят обязать ежегодно отчитываться об объемах забракованной и выброшенной продукции с целью стимулировать их сокращать такие объемы, а еще – предоставлять на каждой единице продукции информацию о ее "экологическом следе".
Кроме этого, в предложении прописывают другие новые требования к текстильной индустрии, чтобы уменьшить ее вредное воздействие на окружающую среду и обязать делать продукцию более долговечной, "экономной" по использованию ресурсов в процессе производства и пригодной к переработке.
Напомним, летом этого года Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации батареек.
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