Посол в США объяснила, почему Зеленский отменил речь перед сенаторами

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, почему президент Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и потребностях в оружии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам Маркаровой, в Конгрессе был запланирован целый ряд внутренних брифингов, и на одном из них должен был выступить Зеленский.

Однако выступление отменили, поскольку там обсуждали не только вопросы Украины, но и внутренние американские проблемы, добавила посол.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло... Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы было возможно присоединиться... Однако именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не участвовали", – отметила она.

Зеленский должен был выступить перед американскими сенаторами на закрытом брифинге по защищенной видеоконференции, чтобы проинформировать их о состоянии войны в Украине и необходимости поддержки Киева.

Однако накануне лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер объявил, что Зеленский отменил выступление перед сенаторами. По словам Шумера, "что-то произошло в последнюю минуту".