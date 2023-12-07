Финляндия готовится открыть границу с РФ

Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что пункты пропуска на восточной границе с РФ будут открыты 14 декабря.

Об этом в комментарии Yle рассказал заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, сообщает "Европейская правда".

"На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени", – заявил Ахтиайнен.

По его словам, пограничники сразу не уберут все ограждения, поскольку в какой-то момент пункты пропуска снова придется закрыть.

"Мы должны увидеть, продолжится ли это (поток просителей убежища. – Ред.), если границы откроются", – отметил представитель пограничного ведомства.

При этом Ахтиайнен заявил, что Пограничная служба готова к продолжению ограничений на восточной границе.

Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.