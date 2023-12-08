Укр Рус Eng

Германия передала Украине новый пакет помощи с боеприпасами и дронами

Пятница, 8 декабря 2023, 14:04

Правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности вошли боеприпасы разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

В новый пакет вошли:

  • 250 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • разведывательный комплекс LUNA NG;
  • 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • шесть патрульных пограничных автомобилей;
  • восемь грузовиков Zetros;
  • 100 000 аптечек и медикаменты;
  • 70 автоматических гранатометов калибра 70 мм;

Напомним, во время визита в Киев глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

Недавно он также отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия