Рада одобрила изменения прав нацменьшинств, необходимые для начала переговоров с ЕС

Верховная Рада в пятницу одобрила за основу и в целом законопроект 10288-1, который предусматривает изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств, чтобы учесть экспертную оценку Совета Европы и выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом своим аккаунтам в Telegram сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Свои голоса за одобрение документа отдали 317 народным депутатам. Гончаренко отметил, что была принята доработанная всеми фракциями версия проекта.

7 декабря Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал Совету одобрить именно эту версию законопроекта.

В частности, изменения предполагают, что:

- заведения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, являющегося официальным языком Европейского Союза, с обеспечением при этом изучение лицами, обучающимися в таких заведениях, государственного языка как отдельной учебной дисциплины;

- в классах (группах) с обучением на языках национальных меньшинств (сообществ), которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего национального меньшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;

- лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 языком соответствующего национального меньшинства (сообщества), до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование согласно правилам, которые действовали до вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Соавтор законопроекта, член комитета Владимир Вятрович заявлял, что все нововведения не будут распространяться на русский язык как язык государства-агрессора, "и не на 5 лет, как планировало правительство, а бессрочно".

Во вторник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что проект закона будет содержать дополнительные предохранители, которые предотвратят утечку российских нарративов и пропаганды.

Ранее она заявила, что новый законопроект, направленный на защиту нацменьшинств, не предусматривает расширения возможностей для русского языка.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении после выполнения еще четырех шагов. Среди них было принятие изменений в отношении прав национальных меньшинств.