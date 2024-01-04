В Азербайджане заявили о "значительном прогрессе" по тексту мирного соглашения с Арменией

В Азербайджане заявили, что достигли "значительного прогресса" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью Berliner Zeitung, текст которого приводит АЗЕРТАДЖ.

По его словам, Азербайджан "добросовестно ведет переговоры" с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе.

"Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", – отметил Гаджиев.

Он также добавил, что совместное заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении по нормализации отношений и установлению мира, а также ряд других шагов показали, что Азербайджан и Армения "способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников".

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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