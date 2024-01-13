Заместитель генсека НАТО скептически оценивает намерения Трампа вывести США из Альянса

Заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане в ответ на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экспрезидент США Дональд Трамп, заявил, что Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал накануне в интервью румынскому телеканалу Digi24.

По словам Джоане, в каждой стране есть "своя демократическая игра", поэтому нужно "набраться уважения и терпения, чтобы увидеть, что решит американский народ".

"Мы уже работали с Трампом и потому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации", – отметил он.

"В этом сложном мире, где растет роль Китая, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз за последние 75 лет осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки", – добавил заместитель генсека Альянса.

Джоане также выразил уверенность, что после предвыборного периода ситуация "будет развиваться в порядке конструктивной логики", намекая, что в случае победы Трампа на выборах в США его действия не будут соответствовать предыдущей риторике.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В то же время, Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.