Лидер оппозиции Германии: Taurus могли бы разрушить Керченский мост

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в очередной раз призвал правительство предоставить крылатые ракеты Taurus Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

В интервью порталу Table Media он заявил, что эти ракеты могли бы разрушить Керченский мост – "важнейший маршрут поставок для российских сил вторжения".

По его словам, федеральный канцлер Олаф Шольц все еще должен ответить немецкому народу, почему он не поставляет Украине это оружие.

"Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос", – раскритиковал главу правительства Мерц.

Ранее председатель ХДС в очередной раз призвал канцлера Олафа Шольца прекратить промедление с поставкой крылатых ракет Taurus в Украину.

В то же время несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России – позиция, которую федеральное правительство ранее называло неприемлемой.

Сообщалось, что после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчастях для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.