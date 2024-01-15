В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол: более 30 пострадавших

В городе Пистоя, что в южном итальянском регионе Тоскана, во время празднования свадьбы 13 января обвалился пол, в результате чего пострадали около 35 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

26-летние Паоло Муньяни и Валерия Ибарра решили отпраздновать свадьбу в бывшем монастыре Джаккерино в Пистое. После основных торжеств остались около 60 гостей, которые танцевали в одной из комнат монастыря на втором этаже.

В этот момент там внезапно обвалился пол, в результате чего большинство присутствующих упали. В результате инцидента пострадали около 35 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.

Среди пострадавших были и молодожены, которые провели первую ночь как муж и жена в отделении неотложной помощи в Пистое. По состоянию на утро 15 января в больницах оставались 28 гостей свадьбы.

Бывший монастырь Джаккерино был основан в начале XV века. В нем долгое время проживала община монахов-францисканцев, но с 2005 года его продали частным владельцам, которые отреставрировали его и используют как место для мероприятий и церемоний.

В связи с обвалом пола производство начала прокуратура Пистои по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Напомним, в 2021 году в Лондоне полиция разогнала подпольную свадьбу с участием около 400 человек – в то время, как несколько дней назад Великобритания зарегистрировала рекордные более 1800 смертей от коронавируса за сутки, а нагрузка на больницы достигла нового максимума.