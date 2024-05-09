Зеленский лично поблагодарил президента Чехии за инициативу по покупке снарядов

Президент Владимир Зеленский 9 мая провел телефонный разговор с чешским коллегой Петром Павелом, который касался поставок оружия и грядущего Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора глава государства поблагодарил за чешскую инициативу по приобретению снарядов для Украины, безотлагательная реализация которой "будет иметь существенное значение на поле боя".

Также стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества и насущные потребности украинских воинов.

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"Президент Павел подтвердил свое участие в саммите мира", – отметил Зеленский.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Между тем чешский президент Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.