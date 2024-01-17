В Чехии представили предложение по экспроприации российского имущества в стране

Группа чешских депутатов во главе с Ондржеем Коларжем из партии TOP 09 предложила законопроект о "защите безопасности Чешской Республики", который позволит экспроприацию иностранной собственности с целью "защиты суверенитета, территориальной целостности Чешской Республики и ее демократических принципов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Формулировка законопроекта является общей, в ней прямо не упоминается российская собственность, хотя очевидно, что речь идет именно о ней, и сам Коларж признает, что к ней это будет применено в первую очередь.

По словам авторов, решение о том, будет ли экспроприировано предложенное МИД имущество, будет принимать правительство. "В заявлении о компенсации правительство определяет размер компенсации за имущество", – говорится далее в документе и отмечается, что компенсация будет установлена в размере обычной цены.

Это фактически означает, что Чехия, в случае принятия решения об экспроприации десятков объектов недвижимости у Российской Федерации, заплатит за них.

В ответ на критику, что его предложение противоречит правительственной политике и способно помочь России финансировать войну, Коларж ответил: "Теоретически это так, но чешский правовой порядок не допускает никаких других методов экспроприации. Боюсь, что это единственный законный вариант, который у нас есть. Если кто-то поймет, что было бы лучше экспроприировать без компенсации, он протолкнет это через парламент, что изменит нашу правовую систему, я не буду против этого. Сейчас я, наверное, не готов это предлагать", – сказал депутат.

Правительство Чехии решило заморозить почти все российские активы в Чехии, за исключением посольства и трех объектов дипломатической миссии, по предложению министра иностранных дел Яна Липавского в середине ноября прошлого года. В частности, санкции касаются "Предприятия по управлению активами за рубежом" администрации президента Российской Федерации, из которого, по словам Липавского, "финансируется российский режим, который убивает мирное население в Украине".

Министерство иностранных дел пока изучает предложение Коларжа, поэтому не комментирует его.

Над подобной инициативой сейчас работают, например, в Латвии или Эстонии, хотя все еще находится на начальной стадии. В Эстонии думают над тем, чтобы вместо денег выдать россиянам своеобразный "ваучер" в качестве компенсации, который можно было бы погасить лишь в рамках репараций для Украины. В Латвии речь идет лишь об одном российском здании в Риге.

Напомним, администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

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