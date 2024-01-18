В Италии проводят крупную операцию против мафии

Утром в четверг в Италии начали большую операцию против мафии.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Операция против мафии с кодовым названием "Олеандро" проходит в регионах Кампания, Тоскана, Фриули-Венеция-Джулия и на Сицилии, в частности в городах Катания, Кальтаниссетта, Ареццо, Неаполь и Удине.

Более сотни правоохранителей из командования Катании задействованы для реализации ордера о предварительном заключении под стражу в отношении 15 подозреваемых.

Всего разыскивают 26 подозреваемых, которым грозят обвинения в участии в преступной группировке, контрабанде и сбыте наркотиков и отмывании денег.

Напомним, в ноябре в Италии завершился самый масштабный за 30 лет суд в отношении членов мафиозного клана "Ндрангета", по результатам процесса осудили более 200 человек.

В августе полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.