США предупреждают о попытках РФ использовать выборы в Европе против Украины

Соединенные Штаты считают, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель офиса по вопросам дезинформации Государственного департамента США Джейми Рубин, сообщает Reuters.

"Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона", – отметил представитель Госдепа.

По его словам, Россия, а также Китай, работают по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее истинный источник.

Он не назвал конкретные страны, которые вызывают у него беспокойство, но сказал, что главные угрозы в этом году были в Европе, которая изначально объединилась в противостоянии российскому вторжению в Украину в 2022 году и предоставила Киеву военную и другую помощь.

"Россия надеется, что выборы в этом году могут изменить ситуацию в Европе, в которой есть отличная коалиция и дисциплинированная оппозиция к ее войне (в Украине)", – сказал Рубин.

Недавно СМИ сообщали, что Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева, ее пропагандистские усилия являются частью войны против Украины.

Ранее Госдеп заявил, что Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.

Перед этим США обнародовали отчет американской разведки, направленный в более 100 стран, в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.