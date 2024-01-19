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В Грузии требуют извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили

Пятница, 19 января 2024, 18:04

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что последний отчет комитета Совета Европы по условиям содержания экс-президента Михеила Саакашвили свидетельствует о "ложных обвинениях" грузинских властей в ненадлежащем обращении с ним.

Об этом он сказал грузинскому "Первому каналу", сообщает "Европейская правда".

По словам Папуашвили, вывод комитета Совета Европы по предотвращению пыток означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили.

"Нас заставили жить два года так, будто Саакашвили пытают, травят и так далее. Сегодня в заключении европейского комитета по предотвращению пыток фактически указано, что президент Зеленский, президент Санду и евродепутаты солгали, когда обвинили Грузию в пытках Саакашвили", – сказал он.

Спикер грузинского парламента сказал, что Грузия ожидает извинений от упомянутых политиков, "но иногда мы ожидаем слишком многого".

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Накануне "ЕвроПравда" сообщала, что комитет Совета Европы по предупреждению пыток по итогам поездки в Грузию в марте 2023 года требует изменить условия содержания пациентов-заключенных в клинике "Вивамед", в частности бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Хотя в целом условия содержания представители комитета оценили как хорошие, там указали, что Саакашвили удерживают самого в течение многих месяцев, без его согласия разглашают условия лечения и наблюдают через видеосвязь, в частности в районе кровати.

Как известно, Михеил Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

В начале июля прошлого года Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники. Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс. В сентябре украинская сторона сообщала, что до сих пор не получила разрешения для украинского омбудсмена посетить Саакашвили.

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Грузия Саакашвили