Боррель заявил, что страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", его слова пересказал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По словам Джозвяка, послы ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому сначала средства отложат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦 January 22, 2024

Ранее Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза несмотря на смещение фокуса на решение конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.