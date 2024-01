Боррель заявил, что страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", его слова пересказал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По словам Джозвяка, послы ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому сначала средства отложат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

