Исследование: Правые и популисты увеличат влияние в Европарламенте после выборов

Исследование Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованное 24 января, прогнозирует рост представительства правых и популистских политических групп в Европарламенте после выборов в июне этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для определения вероятных раскладов в новом созыве Европарламента аналитики ECFR собрали данные о последних опросах в странах ЕС и применили статистическую модель на основе результатов предыдущих выборов 2019 года.

Согласно прогнозу, грядущие выборы в Европарламент ознаменуются "значительным сдвигом вправо во многих странах".

Антиевропейские популисты могут выйти на первое место в девяти странах Евросоюза (Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Франции) и еще в стольких же – занять второе-третье места (Болгарии, Эстонии, Испании, Латвии, Германии, Португалии, Румынии, Финляндии, Швеции).

Существенный успех прогнозируют популистской ультраправой группе "Идентичность и демократия", которая может получить 98 мест в Европарламенте нового созыва по сравнению с 40 сейчас и стать третьей по величине.

Более центристские "Европейские консерваторы и реформисты" также имеют шансы увеличить представительство с 67 до 85 мандатов.

Несмотря на эти прогнозы, исследование ECFR показывает, что крупнейшие проевропейские силы Европарламента – Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и демократы (S&D) и Renew Europe – все еще могут сформировать большинство в парламенте.

ЕНП, хотя и потеряет несколько мандатов, останется крупнейшей группой Европарламента и сможет влиять на его повестку дня и назначения в ключевых евроинституциях. Вместе с правыми и ультраправыми группа также будет иметь большинство.

Как заключают в ECFR, такие изменения в Европарламенте, вероятно, будут иметь значительные последствия для политики на европейском уровне, что повлияет на внешнеполитический выбор ЕС, особенно в вопросах экологии.

В Европарламенте ранее предупредили, что Европейский Союз может стать неуправляемым, если ультраправые на выборах в Европейский парламент в июне получат такие же результаты, как и на ноябрьских выборах в Нидерландах, и как прогнозируют социологические опросы.