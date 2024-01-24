Пентагон рассчитывает, что Украина получит первые F-16 уже в этом году

В Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, сообщает "Европейская правда".

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – сказала она.

По словам представительницы Пентагона, эта программа охватывает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

Напомним, министр обороны Канады Билл Блэр во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января объявил, что канадские инструкторы присоединятся к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

В конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.

В Румынии при содействии Нидерландов в ноябре открыли учебный центр F-16, который в том числе будет принимать и украинцев.