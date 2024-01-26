Британская разведка рассказала, что означает приговор террористу Гиркину в РФ

Разведка Великобритании проанализировала приговор в России террористу Игорю Гиркину, которого накануне приговорили к четырем годам заключения за "публичное разжигание экстремистской деятельности".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 26 января, сообщает "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что Гиркина в РФ арестовали в июле 2023 года – после мятежа главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

В разведке добавили, что Гиркин критиковал руководство РФ и ход развязанной захватнической войны против Украины.

Британские аналитики добавляют, что после мятежа Пригожина Кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны со стороны жестких националистов, "поскольку они являются одной из немногих возможных альтернатив путинскому руководству".

"Приговор Гиркину является частью более широких репрессий против тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", – говорится в сообщении.

Игорь Гиркин (Стрелков) – один из самых известных российских террористов. В 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о сбивании самолета рейса MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.

В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала причины проблем с отоплением в городах РФ.

Перед этим разведка Великобритании рассказала о новых мерах, которые рассматривают в РФ, против тех, кто активно критикует российскую захватническую войну против Украины.