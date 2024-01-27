Премьер Греции поблагодарил США за одобрение продаж истребителей F-35

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 27 января приветствовал решение Государственного департамента США разрешить продажу Греции истребителей F-35.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Мицотакиса, сообщает "Европейская правда".

Премьер Греции заявил, что решение США о продаже F-35 произошло в "важный день для нашей национальной обороны и для греческой дипломатии".

"Исходя из письма, которое я получил от государственного секретаря США Энтони Блинкена, стратегическая глубина греко-американских отношений подчеркивается и закрепляется. Благодаря этому Греция официально на пути к приобретению до 40 истребителей последнего поколения F-35", – добавил он.

Мицотакис заметил, что Греция дополнительно получит бесплатный пакет военного оборудования оборудования, которое "существенно усиливает все три вида Вооруженных Сил, а также береговую охрану". Речь идет о фрегатах, грузовых самолетах С-130, танках и бронетехнике.

Накануне Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдеп продаж Греции F-35 стоимостью 8,6 миллиарда долларов.

Греция долгое время пыталась получить эти истребители для сдерживания потенциальных агрессивных действий Турции, с которыми противоречия в морской акватории и по вопросу Кипра.

Поэтому Афины решительно выступили против продажи Анкари американских F-16. Тем не менее, соответствующее соглашение было разблокировано после того, как Турция после полуторагодовалой задержки одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс.