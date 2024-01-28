Главная газета Орбана накануне визита Сийярто в Ужгород опубликовала жесткую антиукраинскую статью

Газета Magyar Nemzet, которая входит в неформальную медиаимперию под контролем венгерского премьера, перед визитом в Ужгород главы МИД Венгрии Петера Сийярто опубликовала статью, в которой критикует ситуацию с украинскими медиа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время как для иностранной прессы организуют потемкинское село, в украинской национальной прессе нельзя найти ни крошки классической журналистики", – говорится в статье, в которой нет даже указанной фамилии автора.

Газета, в частности, критикует деятельность "Медиацентра Украина": "Они дают дополнительные советы корреспондентам, которые попадают в восточноевропейскую страну, относительно того, что разрешено, а что нет. Например, рассказывают, как правильно описывать и произносить названия населенных пунктов на украинском языке – опуская их оригинальные русские названия. Согласно этому, не Киев, а Киев, не Харьков, а Харьков, не Днепр, а Днепр, не Донбасс, а Донбасс, и, наконец, Одесса может быть только Одессой".

При этом сама Magyar Nemzet в своей статье показательно использует название Lemberg для обозначения Львова, хотя в Венгрии распространено также корректное название Lviv, которое употребляет также венгерское правительство.

Критикует газета и независимые украинские издания, утверждая, что те якобы на деньги Сороса или деньги европейских налогоплательщиков публикуют материалы, которые удовлетворяют украинскую власть.

"Мужчинам-авторам, которые работают в медиа-организациях с такими связями, не грозит мобилизация, они могут пользоваться привилегиями, если ругают русских, словаков, венгров, Путина, Трампа, Такера Карлсона, Виктора Орбана, Роберта Фицо, Папу Римского Франциска и всех, кто имеет сомнения относительно руководства в Киеве из-за рубежа", – говорится в статье.

Среди них газета упоминает и "Европейскую правду", критикуя ее за "антивенгерские статьи" и даже написание в комментариях соцсетей названий враждебных стран и политиков с маленькой буквы.

В то же время, в качестве примера, издание упоминает личность "телеведущей, выступающей за мир" Дианы Панченко, которая призвала своих коллег, работающих в Украине, временно покинуть страну, если они хотят свободно работать. Стоит заметить, что Диана Панченко является известной пророссийской пропагандисткой, работавшей на телеканалах кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Следует отметить, что статья в ручном для венгерского правительства СМИ была опубликована накануне ожидаемого визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на который возлагают определенные надежды в контексте потепления в украинско-венгерских отношениях.

Как известно, встреча руководителей МИД Украины и Венгрии запланирована на 29 января в Ужгороде и имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Подробнее о медиаимперии венгерского премьера читайте в статье Министерство правды Орбана. Как работает антиукраинская и антизападная пропаганда в Венгрии.

Читайте также: Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной