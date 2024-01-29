Ультраправая "АдГ" неожиданно проиграла местные выборы на востоке Германии

Представитель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Херрготт победил кандидата от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Уве Трума во втором туре региональных выборов в восточной земле Тюрингия в воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Трум уверенно лидировал в гонке, когда в опросах две недели назад имел 45,7% поддержки против 33,3% у конкурента от ХДС, но в воскресенье набрал лишь 47,6% голосов против 52,4% у Херрготта.

39-летний лидер ХДС в Тюрингии Херрготт, который является депутатом парламента земли с 2014 года, теперь 9 февраля вступит в должность руководителя округа.

"АдГ" пользуется значительной поддержкой в Тюрингии – сейчас ее рейтинг одобрения значительно превышает 30% – как и в нескольких других восточных землях. Ее рейтинг также растет в национальном масштабе, колеблясь на отметке 20%.

Внутренняя разведывательная служба Германии заявила, что "АдГ" в Тюрингии и ее лидер Бьорн Хёке являются правыми экстремистами, которые представляют угрозу для демократии. Оба находятся под наблюдением в течение многих лет.

Это первые выборы после обнародования информации о закрытой встрече с участием представителей "АдГ", где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Эта история вызвала возмущение и привела к многочисленным митингам по всей стране, в которых приняли участие более миллиона человек, протестуя против правого экстремизма и за демократию.

"Альтернатива для Германии" потеряла позиции в двух новых опросах общественного мнения на фоне демонстраций против политсилы.

Впрочем, массовые протесты против ультраправых в Германии не повлияли на количество желающих присоединиться к правопопулистской "АдГ".