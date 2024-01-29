В Гааге определили, когда объявят о приемлемости жалобы Украины против РФ по "геноциду"

Международный суд ООН в эту пятницу объявит решение о приемлемости жалобы Украины против России относительно ложных обвинений Киева в "геноциде на Донбассе", которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", дату решения объявила пресс-служба суда.

Промежуточное решение Суд должен объявить в пятницу 2 февраля – по итогам рассмотрения предварительных возражений от российской стороны.

Решение должны объявить на заседании во Дворце мира в Гааге в 15 часов по местному времени.

Напомним, речь идет о жалобе Украины, поданной 26 февраля 2022 года против России, в которой Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

В октябре 2022 года РФ подала свои предварительные возражения по этому делу и поставила под сомнение, что Международный суд может рассматривать данную жалобу.

Последние слушания по этому делу состоялись в сентябре 2023 года. Украинская сторона на них призвала отклонить возражения России и рассмотреть иск в полном объеме.

Подробнее об этом – в статье: Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги, с процесса в Международном суде.