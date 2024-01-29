Кулеба анонсировал шаги для решения спора с Венгрией по нацменьшинствам

Украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств, и специальная комиссия под эгидой МИД в течение 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

Министр заявил, что вопросу нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде.

По его словам, венгерский министр перечислил перечень вопросов, которые с точки зрения венгерской стороны требуют или разъяснения, или уточнения, или дополнительного решения на уровне подзаконных актов.

"Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили.

Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность", – заявил Кулеба.

По его словам, если раньше в вопросе нацменьшинств речь шла о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, то теперь есть желание иметь эту дискуссию на двустороннем уровне, для того чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех нацменьшинств".

Напомним, Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 8 декабря, его в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также приветствовала принятие закона.