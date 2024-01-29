В Германии фиксируют резкий рост количества фальшивых банкнот

В прошлом году в Германии было изъято из обращения значительно больше фальшивых купюр евро: их количество увеличилось на 28,2% до 56 600 штук по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) во Франкфурте-на-Майне в понедельник, 29 января, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Теоретическая стоимость изъятых денег составила почти 5,1 миллиона евро, что примерно на 90% больше, чем в 2022 году.

"Увеличение количества подделок связано с несколькими крупными случаями мошенничества, в основном с поддельными банкнотами номиналом 200 и 500 евро", – пояснил член исполнительного совета Бундесбанка Буркхард Бальц, который отвечает за наличные в руководящем органе немецкого центрального банка. В среднем в прошлом году на 10 тысяч жителей приходилось семь фальшивых банкнот евро, а годом ранее – пять, уточнил специалист.

Однако, по словам Бальца, эти цифры далеки от исторического максимума 2015 года, когда было конфисковано 95,4 тысячи поддельных купюр. "Риск для обычных граждан вступить в контакт с фальшивыми деньгами остается низким", – заверил эксперт.

Самой популярной банкнотой евро у фальшивомонетчиков в прошлом году снова стала купюра в 50 евро: 38 процентов выявленных поддельных банкнот были именно такими. Доля поддельных купюр в 20 евро составляла 22 процента, а доля поддельных купюр в 200 евро – 15 процентов.

Как и в позапрошлом году, в 2023 году было изъято значительно больше поддельных мелких денег. По данным Бундесбанка, его специалисты зарегистрировали около 116 тысяч фальшивых монет – рост составил примерно 58 процентов за год. По мнению экспертов, некоторые компании годами хранили подозрительные монеты, а затем сдали их в Бундесбанк в 2023 году. Примечательно, что 95 процентов всех зарегистрированных поддельных монет составляли двухевровые.

Вопреки растущей во всем мире популярности электронных расчетов, наличные деньги остаются самыми популярными в Германии: согласно прошлогоднему исследованию Бундесбанка, немцы по-прежнему совершают с помощью физических денег почти 60 процентов покупок. Это значительно выше, чем в Нидерландах (11 процентов) или Великобритании, где, по прогнозам, к 2030 году только 6 процентов сделок будут совершаться наличными.

Среднестатистический немец носит с собой в кошельке около 100 евро, а дома хранит 1300 евро наличными. Некоторые даже до сих пор хранят старые немецкие марки, утверждают специалисты.

Напомним, в 2020 году на юге Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, дети во время игры обнаружили в ручье монеты номиналом 2 евро, которые, как впоследствии выяснилось, оказались фальшивыми.