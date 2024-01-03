Как президентские выборы в США уже влияют на поддержку Украины

27 декабря США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи – стоимостью $250 млн. Когда будет предоставлен следующий пакет и вообще продолжится ли военная и финансовая поддержка от США, зависит от принятия законопроекта о дополнительном финансировании, где Украине предлагается выделить более $60 млрд.

О том, какие проблемы влияют на решение Конгресса по поддержке Украины и как вообще будут развиваться отношения Вашингтона и Киева в 2024 году, разбирался директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в статье Украина между Байденом и Трампом: что будет влиять на поддержку от США в 2024 году.

США имеют свой вал вызовов, выходящих наружу во время очередного обострения политического противостояния.

В такой ситуации для рядового американца традиционно на первый план выходят проблемы экономического характера.

Но здесь возник парадокс.

Хотя американская экономика чувствует себя сейчас вполне неплохо, однако общество воспринимает эту ситуацию как негативную.

Бюджетные противостояния бушуют, часто приводя политическую систему в кризисное состояние. Собственно, именно сейчас она находится именно в таком состоянии.

Правительство США функционирует уже на втором промежуточном, временном бюджете. Оба были приняты в последний момент, чтобы избежать шатдауна – прекращения бюджетного финансирования, что приводит к временной остановке работы государственных учреждений.

В общем, периодичность рисков шатдауна увеличивается, и уровень политического напряжения, который это сопровождает, только растет. Поэтому мы можем квалифицировать это уже как тенденцию американской политико-экономической системы.

Здесь надо добавить, что представители новой генерации в Республиканской партии не боятся шатдаунов. Они выступают за разрушение системы, выражая настроения части американцев, которые видят в правительстве, в частности федеральном, скорее врага, чем друга.

Политического накала добавляет и вопрос нелегальной миграции. Более того, эта проблема стала критической для одобрения помощи Украине.

Как известно, без ее решения протрамповское крыло республиканцев отказывается рассматривать дополнительное финансирование для Киева.

Стоит признать, что проблема нелегальной миграции вполне реальна, более того – в последнее время ситуация только ухудшилась.

То, что мощнейшее государство мира не контролирует собственную границу, выглядит по меньшей мере странно.

Поэтому это настоящий кризис, который требует реагирования. Но именно относительно того, как реагировать, и идет ожесточенная дискуссия.

Найти какую-то компромиссную позицию сейчас очень трудно: обе партии двинулись в сторону крайностей – в диапазоне от абсолютно открытой до абсолютно закрытой границы.

И это далеко не все вызовы для принятия помощи Украине.

Далее среди республиканцев начинаются разногласия между теми, кто считает, что помогать Украине вообще не нужно, и теми, кто считает, что помочь надо, но вместе с решением проблемы южной границы.

В этой ситуации важно то, что нынешний спикер Палаты представителей Майк Джонсон постепенно дрейфует от первого ко второму подходу.

Это открывает возможность компромисса впоследствии. Именно поэтому можно выразить осторожный оптимизм относительно шансов на принятие такого пакета после праздничного перерыва в работе Конгресса.

Что касается более длительной перспективы, то здесь понятно, что политическое будущее США, а следовательно, и судьба их дальнейшей политики в отношении Украины, во многом будут зависеть от результатов президентских выборов 2024 года.

Антиукраинская позиция Дональда Трампа вряд ли изменится. Ни во время избирательной гонки, ни в случае его победы.

Такая позиция не является ситуативной – она заметна уже много лет, по крайней мере с выборов 2016-го.

Поэтому нас ожидает политический год в США, который будет характеризоваться углублением там поляризации, и в частности, к сожалению, политизации вопроса политики в отношении Украины.

Подробнее – в материале Владимира Дубовика Украина между Байденом и Трампом: что будет влиять на поддержку от США в 2024 году.