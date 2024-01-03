Кулеба: С Трампом можно работать, просто нужно уметь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году может негативно повлиять на поддержку Украины, если найти к нему подход.

Об этом он сказал в публичном интервью на мероприятии NV "Украина и мир впереди. 2024", текст которого издание опубликовало 3 января, сообщает "Европейская правда".

Комментируя перспективы переизбрания Трампа президентом США, Кулеба сказал, что "из любой ситуации надо выжимать пользу для себя, для своей страны, или возвращать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать".

"Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп – Javelin. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп", – напомнил министр.

Глава МИД также отверг возможность каких-либо договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом или любым другим американским лидером.

"Поэтому Трамп – это человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов и если он в них победит, он будет совершенно другим, чем президент Джо Байден, которому мы чрезвычайно за все благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков", – подытожил он.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что у него есть "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В ноябре Владимир Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

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