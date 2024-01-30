Глава МИД Британии допустил возможность признания палестинского государства

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова приблизить момент, когда она официально признает палестинское государство.

Заявление Кэмерона приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Британский министр отметил, что палестинскому народу необходимо продемонстрировать "необратимый прогресс" на пути к решению о двух государствах.

Кэмерон предполагает, что Великобритания может предоставить формальное, дипломатическое признание палестинскому государству не в рамках окончательного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, а раньше – во время самих переговоров.

Он сказал, что соглашение будет "тяжелым", но не невозможным: Израиль должен увидеть, что все заложники освобождены, с гарантией того, что ХАМАС не сможет совершать нападения на Израиль, а его руководство покинуло Газу.

"Когда это произойдет, мы – вместе с союзниками – рассмотрим вопрос о признании палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций. Это могло бы стать одной из вещей, которые помогут сделать этот процесс необратимым", – сказал он на заседании Консервативного совета по вопросам Ближнего Востока.

В то же время, по словам главы британского МИД, необходимо, чтобы новая палестинская власть "быстро предстала" с "технократическими и хорошими лидерами", способными управлять Газой.

"Вместе с этим, едва ли не самое важное – дать палестинскому народу политический горизонт, чтобы он видел, что будет необратимый прогресс в решении вопроса о двух государствах и, что очень важно, в создании палестинского государства", – подчеркнул Кэмерон.

Он сказал, что именно на Британии лежит ответственность за то, каким будет палестинское государство.

Говоря о текущих усилиях, направленных на прекращение войны в Газе, Кэмерон сказал, что сейчас необходима пауза в боевых действиях, и есть "обнадеживающие признаки" переговоров, которые сейчас ведутся.

Настоящий вызов заключается в том, чтобы "превратить эту паузу в устойчивое прекращение огня без возвращения к боевым действиям", добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.